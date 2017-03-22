До Львова прибув літак з пораненими військовими

З Дніпра до Львова транспортували 14 поранених військових, двоє перебувають у важкому стані.

Про це повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міноборони Олександр Поронюк, пише місцеве видання "Galinfo".

Усі поранені – із зони АТО. За словами Поронюка, 12 поранених бійців доправили з Дніпровського військового госпіталю. Ще двоє поранених, які перебувають у важкому стані, привезли з Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова.

Військових розподілили по відділеннях Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

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Додамо, у середу, 22 березня, о 17:00 бойовики почали обстрілювати Авдіївку, що на Донеччині.