19:57
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля
00:55, сьогодні
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, 21 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 18:00: Стрілянина біля парламенту Великобританії. Арешт НСК
Випуск новин
19:04, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

До Львова прибув літак з пораненими військовими

19:03, сьогодні 575 Читать новость на русском
Виносять військового пораненого з літака
Виносять військового пораненого з літака / uapress.info

З Дніпра до Львова транспортували 14 поранених військових, двоє перебувають у важкому стані.

Про це повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міноборони Олександр Поронюк, пише місцеве видання "Galinfo".

Усі поранені – із зони АТО. За словами Поронюка, 12 поранених бійців доправили з Дніпровського військового госпіталю. Ще двоє поранених, які перебувають у важкому стані, привезли з Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова.

Військових розподілили по відділеннях Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Читайте також: На Донбасі сьогодні існує 5 гарячих точок, – ОБСЄ

Додамо, у середу, 22 березня, о 17:00 бойовики почали обстрілювати Авдіївку, що на Донеччині.

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Дніпра Львів Лікування Збройні Сили України АТО
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
сьогодні, 19:15 "Прозорий" лютий: чи покращають дороги на Чернігівщині та Полтавщині
Яніна Ткачук 78
Блокада і Президент: фактори недобровільного союзу
сьогодні, 18:29 Блокада і Президент: фактори недобровільного союзу
Катерина Одарченко 1770
сьогодні, 17:02 "И Крым, и Рим"… Слишком много параллелей…
Блог Соцмережі 981
ТОП-8 фонтанів України, які можуть конкурувати із закордонними
сьогодні, 16:07 ТОП-8 фонтанів України, які можуть конкурувати із закордонними
Настя Сукач 1253
Чи підтримуєте ви офіційну заборону Самойловій в’їзду в Україну?
сьогодні, 15:37 Чи підтримуєте ви офіційну заборону Самойловій в’їзду в Україну?
1963
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Розвідка сповістила про кількість загиблих бійців Росії у моргах Донбасу
 9 березня , 11:36
Туристи в окупованому Криму обурюються здирницькими правилами
24 вересня 2016 , 19:57
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук