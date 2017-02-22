До Маршу гідності приєднались нардепи, заступник Авакова і Шкіряк

До Маршу правих сил, що відбувається у Києві, долучились кілька народних депутатів та заступників і радників міністра МВС.

Колону "Свободи" очолює лідер політсили Олег Тягнибок, а також чинні нардепи – Андрій Мохник, Андрій Ілєєнко, Олександр Мирний.

Перед початком маршу Іллєнко запевнив, що їхня акція мирна і жодних провокацій вони не планують.

До маршу приєдналися також заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, радник керівника МВС Зорян Шкіряк, письменник Василь Шкляр, колишній дисидент Степан Хмара та актор Антін Мухарський.

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Журналісти також повідомляють, що до маршу приєднався Ігор Кривецький, якого називають "спонсором" "Свободи".

Марш Азову-ПС-Свободи до ВР. На чолі маршу Кривецький (спонсор Свободи). Але на місці Зорян і Шкіряк, тож все буде добре) pic.twitter.com/2CRbtaBP0J — Roman Kravets (@RomanKravets) 22 лютого 2017 р.

Нагадаємо, о 10:00 з вулиці Інститутської розпочався Марш національної гідності, в якому бере участь "Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор". Учасники маршу йдуть колоною до урядового кварталу, де біля будівлі Верховної Ради планують озвучити свої вимоги.