До протестів на підтримку блокади долучилось ще одне місто

19 лютого мітинг на підтримку блокади торгівлі з окупованою територією влаштували також у Запоріжжі. Акція відбулась на символічному місці – майдані героїв Революції гідності.

Про це пише видання "Радіо Свобода".

Зокрема, активісти принесли вугілля та дитячі іграшки, які полили "кров’ю".

Також під час мітингу активісти зачитали звернення запорізьких ветеранських організацій, учасників АТО до центральних органів влади.

У зв’язку з ситуацією, що склалася в державі, ветерани АТО вимагають: негайного звільнення військовополонених та політв’язнів-громадян України з полону "ЛНР-ДНР2 та Російської Федерації; визнання ОРДЛО тимчасово окупованими територіями; припинення торгівлі з контрольованою терористами територією України та фінансування терористичних організацій "ЛНР-ДНР"; недопущення силового розблокування блокади та притягнення до відповідальності осіб, причетних до застосування насильства до активістів блокади,

– йшлось у повідомленні.

Також у документі організатори висловили недовіру президентові, главі Верховної ради та Кабміну.

Активісти також розмістили намет і облаштували так званий редут.

Нагадаємо, акція на підтримку блокади в неділю, 19 лютого, пройшла у Києві. Намети встановили під стінами у Порошенка – біля Адміністрації Президента.



Не обійшлось без сутичок - у результаті штовханини затримали близько 10 активістів. Посеред ночі всіх затриманих відпустили.