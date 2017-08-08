До міжнародного дня кота: найвідоміші улюбленці в кіно

Всі настільки обожнюють цих пухнастих створінь, що навіть виділили їх окремий день в році, коли їх можна заобіймати до смерті. І на це будуть зовсім законні підстави.

Щороку, 8 серпня, увесь світ відзначає день кота. У цей без сумніву святковий день, сайт "24" вирішив нагадати вам тих котиків, які стали прикрасою цих легендарних фільмів та мультиків.

Читайте також: Створено сайт, який імітує муркотіння кота

Салем ("Сабріна юна відьма")

Отак, почнемо з дитинства. Всі пам’ятають цього іронічного кота, який дуже допомагав юній відьмі Сабріні. Однак насправді це чаклун, якого помістили в тіло тварини за те, що він спробував захопити світ. Наївний!

Гарфілд

Ще один неймовірно милий персонаж із дитинства. І це товстий, ледачий кіт, який лише те і робить, що їсть та знущається над своїм господарем. Тобто живе життям звичайного кота.

Жінка-кішка

Ну це вже більше котик для чоловіків, але цю супергеройку пам’ятають усі. Так, коти теж вміють боротись зі світовим злом. Мяу!

Кіт Саймона

Уся мережа шаленіє від цього кота і ви, впевнені, також. Саймон – це голодний домашній кіт, який готовий піти на усе, аби його лише нагодували.

Містер Бігглсворт ("Остін Павер")

Цей харизматичний кіт Доктора Зло пам’ятають усі. А ще краще пам’ятають оцю фразу: "Коли доктор Зло сердиться, то містер Бігглсвор засмучується. А коли Бігглсвор засмучується – люди ПОМИРАЮТЬ".

Grumpy Cat

Цей кіт спочатку прокинувся зіркою Інтернету, ставши одним із найпопулярніших мемів. А потім зіграв головну роль у фільмі. Одним словом: улюбленець публіки.