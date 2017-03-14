До окупантів треба ставитися, як до окупантів, – українці про Самойлову

Жителі України висловилися щодо учасниці від Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойлової.

Відповідне відео оприлюднила російська редакція DW.

Так, деякі респонденти вважають, що Росія, виставивши співачку з інвалідністю, хоче викликати певну жалість і смуток.

"Не зовсім чесно, коли різновагові категорії . Сама ситуація не зовсім є справедливою, оскільки світова аудиторія не буде об’єктивно її оцінювати", – зазначила одна зі співрозмовниць кореспондента.

Також дехто вважає, що це є піаром. Щоправда, є й такі, хто підтримує виступ Самойлової на Євробаченні

"Те, що вона з інвалідністю – добре, оскільки це демонструє, що люди з обмеженими можливостями мають такі ж шанси, як і звичайні", – говорить українка.

Щодо виступу співачки в окупованому Криму, то думки українців також розділилися: одні стверджують, що такі особи мають право виступати в Україні, оскільки артисти апріорі є аполітичними, інші ж мають кардинально протилежну думку.

"До окупантів треба ставитися, як до окупантів – ігнорувати. Я думаю, що багато країн ЄС не взяли б участь у конкурсі, якщо б Росія його проводила в окупованому Криму", – наголосив один з українців, якого опитав журналіст DW.

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Нагадаємо, напередодні Росія назвала свого учасника Євробачення-2017, яким виявилася співачка з інвалідністю Юлія Самойлова.



Згодом керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко повідомив, що виконавиця виступала в анексованому Криму.



У зв’язку з цим СБУ має намір вивчити це питання та ухвалити виважене рішення щодо її в’їзду на територію України.

