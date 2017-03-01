До окупованого Криму вже кличуть "бандерівців"

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов запросив українських туристів на відпочинок в окупований Крим.

Про це він повідомив в кулуарах так званого міжнародного турфорума "Відкритий Крим", який стартував в окупованій Ялті, передає ТАСС.

Ми будемо дуже раді вітати туристів, у тому числі і з України. Ми запрошуємо, ми чекаємо наших родичів, друзів, сусідів з України і будемо дуже раді,

– сказав Сафонов.

За словами Сафонова, кількість іноземних туристів збільшується.

"Ми бачимо, що кожен рік кількість іноземних туристів, що приїжджають в Крим, збільшується. Дуже багато туристів приїжджає з європейських країн, США є, багато представників КНР. Крим є відкритим: ми чекаємо туристів всіх національностей і віросповідань і з нашої країни, і з-за кордону", – зазначив він.

Читайте також: Скільки росіян пишаються анексією Криму: результати опитування

Заява російського чиновника висміяли користувачі мережі. Зокрема, в соціальних мережах жартують, що в Криму перестали боятися "бандерівців" та "фашистів".