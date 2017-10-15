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До першого падіння бомби: Тіллерсон розповів, доки США планують вести переговори з КНДР

19:21, сьогодні 1101 Читать новость на русском
Рекс Тіллерсон
Рекс Тіллерсон

Президент США Дональд Трамп хоче продовжити ведення дипломатичних переговорів з КНДР і не хоче допустити війну. Однак всьому є межа.

Про це держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив в інтерв'ю CNN, передає "Українська правда".

За його словами, Трамп дав зрозуміти, що треба продовжувати дипломатичні зусилля в Північній Кореї.

Ці дипломатичні зусилля будуть продовжуватись до першого падіння бомби,
– сказав Тіллерсон.

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При цьому, за словами держсекретаря США, військовий варіант вирішення ситуації не відкидається.

Варто зазначити, що ще нещодавно Трамп порадив Тіллерсону "берегти енергію" у перемовинах з КНДР, і що він "даремно витрачає час на спроби вступити в переговори з Маленьким Рокетменом".

До слова, КНДР заявляє, що має балістичну ракету, яка може досягти території США.

Теги: Новини політики США КНДР Рекс Тіллерсон
Джерело: 24 Канал
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