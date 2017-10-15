До першого падіння бомби: Тіллерсон розповів, доки США планують вести переговори з КНДР

Президент США Дональд Трамп хоче продовжити ведення дипломатичних переговорів з КНДР і не хоче допустити війну. Однак всьому є межа.

Про це держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив в інтерв'ю CNN, передає "Українська правда".

За його словами, Трамп дав зрозуміти, що треба продовжувати дипломатичні зусилля в Північній Кореї.

Ці дипломатичні зусилля будуть продовжуватись до першого падіння бомби,

– сказав Тіллерсон.

Tillerson says Trump wants diplomacy in N. Korea: "Diplomatic efforts will continue until the first bomb drops" https://t.co/es8NqLurrJ — CNN (@CNN) 15 жовтня 2017 р.

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При цьому, за словами держсекретаря США, військовий варіант вирішення ситуації не відкидається.

Варто зазначити, що ще нещодавно Трамп порадив Тіллерсону "берегти енергію" у перемовинах з КНДР, і що він "даремно витрачає час на спроби вступити в переговори з Маленьким Рокетменом".



До слова, КНДР заявляє, що має балістичну ракету, яка може досягти території США.