До першого падіння бомби: Тіллерсон розповів, доки США планують вести переговори з КНДР
Президент США Дональд Трамп хоче продовжити ведення дипломатичних переговорів з КНДР і не хоче допустити війну. Однак всьому є межа.
Про це держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив в інтерв'ю CNN, передає "Українська правда".
За його словами, Трамп дав зрозуміти, що треба продовжувати дипломатичні зусилля в Північній Кореї.
Ці дипломатичні зусилля будуть продовжуватись до першого падіння бомби,
– сказав Тіллерсон.
Читайте також: Стало відомо, яка "чорна кішка" пробігла між Трампом та Тіллерсоном
При цьому, за словами держсекретаря США, військовий варіант вирішення ситуації не відкидається.
Варто зазначити, що ще нещодавно Трамп порадив Тіллерсону "берегти енергію" у перемовинах з КНДР, і що він "даремно витрачає час на спроби вступити в переговори з Маленьким Рокетменом".
До слова, КНДР заявляє, що має балістичну ракету, яка може досягти території США.
Вибір редакції
-
Нам пощастило з Путіним, – Портников вказав на позитивні зміни в Україні через агресію РФсьогодні , 21:02
-
Данилюк розповів як вираховуватиметься ціна на газ для українців після переговорів з МВФсьогодні , 20:05
-
Кримінальний авторитет Тюрін зробив першу публічну заяву щодо вбивства Вороненковасьогодні , 18:38