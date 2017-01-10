До Польщі прибула перша партія американської військової техніки

В рамках місії щодо розширення військового контингенту НАТО на східних кордонах Євросоюзу як відповідь Альянсу на агресію Росії, до Польщі прибула перша партія військової техніки зі США.

Одними із перших прибули військові з підрозділу танкової бригади та техніка. Найбільше уваги привертають танки М1 "Абрамс", вироблені у Штатах.

Американці планують розмістити на Сході Європи і авіаційну бригаду, яка складатиметься з 60 вертольотів та майже двох тисяч військових. До Польщі, Румунії та Латвії прибудуть ще військові та техніка.

В 2017 році Пентагон виділить майже чотири мільярди доларів на фінансування військових операцій у Європі.

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Нагадаємо, що 7 січня до польського Вроцлава в рамках місії, що має на меті зміцнення східних кордонів НАТО, прибули перші 250 солдатів третьої танкової бригади США.