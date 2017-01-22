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До Польщі прибули перші американські крилаті ракети

00:04, сьогодні 1255 Читать новость на русском
Ракети JASSM
Ракети JASSM / Вікіпедія

До Польщі прибули перші американські високоточні крилаті ракети Jassm Extended Range класу "повітря-земля".

Про це заявив віце-міністр оборони Польщі Бартош Ковнацький, передає "Радіо Польща".

Ракетами оснастять винищувачі F-16, які розміщені на базах в Познані та місті Ласьк недалеко від Лодзі.

Вартість польсько-американського контракту становить 940 мільйонів злотих (понад 213,5 мільйонів євро).

Нагадаємо, 11 січня у польському місті Познань приземлився військовий літак із американськими солдатами на борту. А перед цим до Польщі прибула перша партія військової техніки США.

Росія ж побачила загрозу у дислокації американської військової техніки в Польщі.

Читайте також: Фотофакт: в Польщі приземлилися кількасот американських солдат

Теги: Політика Польща США
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