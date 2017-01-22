До Польщі прибули перші американські крилаті ракети

До Польщі прибули перші американські високоточні крилаті ракети Jassm Extended Range класу "повітря-земля".
Про це заявив віце-міністр оборони Польщі Бартош Ковнацький, передає "Радіо Польща".
Ракетами оснастять винищувачі F-16, які розміщені на базах в Познані та місті Ласьк недалеко від Лодзі.
Вартість польсько-американського контракту становить 940 мільйонів злотих (понад 213,5 мільйонів євро).
Нагадаємо, 11 січня у польському місті Познань приземлився військовий літак із американськими солдатами на борту. А перед цим до Польщі прибула перша партія військової техніки США.
Росія ж побачила загрозу у дислокації американської військової техніки в Польщі.
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