До популярного туристичного міста запустять додаткові рейси з України

Українська авіакомпанія має намір збільшити частоту рейсів Харків – Тель-Авів.

Зокрема, з 26 березня авіакомпанія МАУ збільшує частоту прямих рейсів до Тель-Авіва до трьох разів на тиждень: по понеділках, середах і неділях з вильотом о 21:15 і прибуттям в Тель-Авів в 0:30 наступного дня, повідомляють в компанії.

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А з 20 липня авіакомпанія збільшує частоту прямих рейсів до Тель-Авіва до чотирьох разів на тиждень, додавши в маршрутну мережу вильоти по четвергах.

Рейси здійснюватимуться в бізнес- або економ-класах на літаку Boeing 737.