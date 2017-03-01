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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

До популярного туристичного міста запустять додаткові рейси з України

10:32, сьогодні 1649 Читать новость на русском
Збільшення рейсів до Ізраїлю
Збільшення рейсів до Ізраїлю / watmos.blogspot

Українська авіакомпанія має намір збільшити частоту рейсів Харків – Тель-Авів.

Зокрема, з 26 березня авіакомпанія МАУ збільшує частоту прямих рейсів до Тель-Авіва до трьох разів на тиждень: по понеділках, середах і неділях з вильотом о 21:15 і прибуттям в Тель-Авів в 0:30 наступного дня, повідомляють в компанії.

Читайте також: З України планують запустити прямі рейси в екзотичну країну

А з 20 липня авіакомпанія збільшує частоту прямих рейсів до Тель-Авіва до чотирьох разів на тиждень, додавши в маршрутну мережу вильоти по четвергах.

Рейси здійснюватимуться в бізнес- або економ-класах на літаку Boeing 737.

Теги: LifeStyle Подорожі авіація Ізраїль
Джерело: 24 Канал
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