До потяга Інтерсіті+ забули причепити декілька вагонів, люди їдуть стоячи: фото з соцмереж

До потяга Інтерсіті + сполученням Одеса – Київ не причепили кілька вагонів, на які були продані квитки. Тож пасажири вимушені їхати стоячи в інших вагонах.

Про це у соцмережах повідомляють обурені пасажири. Відома, що мова йде про потяг 764Ш Одеса – Дарниця. До цього потягу не причепили чотири вагони, на які попередньо пасажири придбали квитки.

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"У мене квиток за 615 гривень в вагон люкс, №7, а вагонів взагалі п'ять. Люди з дітьми з моря повертаються. Все що їм пропонують кондуктори – шматочки картонки, щоб не сидіти на голій підлозі", – повідомляє одна із пасажирок потяга.



Потяг Одеса – Дарниця

Працівники потягу повідомили пасажирів, що вагони не причепили через поломку, яка сталася два дні тому. В прес-службі "Укрзалізниці" цей випадок поки не коментують.



Пасажири потяга Інтерсіті+ ідуть стоячи