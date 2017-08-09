Понад 1 мільйон українців перетнув кримський кордон з дня окупації

З часу анексії Криму минуло понад 3 роки. Але досі деякі українці продовжують їздити на півострів відпочивати. Не спиняє їх навіть відверте приниження на КПП окупантів.

На КПП "Каланчак" людей зустрічають виключно українською. Люди поспішають на окуповану територію. Одні запевняють, що до родичів, інші ж – відпочивати.

За даними Держприкордонслужби України, з початку року 3 пункти пропуску з окупованим Кримом в обох напрямках перетнули понад 1 мільйон громадян України і понад 176 тисяч машин. Лише за добу через "Каланчак" проходить до 4 тисяч людей.

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Інколи тут виникають затори – через окупанта. А ще "зелені чоловічки" змушують викидати продукти, які люди купили собі в дорогу. Із того, що мало бути сніданком чи обідом, на кордоні виросло ціле сміттєзвалище.

Те, що Крим окупований, не хвилює перевізників. До пункту пропуску без проблем можна доїхати автобусом з Херсону, Миколаєва чи Одеси. Водії кажуть, що просто заробляють. Не заборонено законом, а відтак – дозволено, звикли думати українці, які відпочивають у Криму або заробляють на КПП.