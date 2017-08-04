До Росії перевозили секс-рабинь із зони АТО, серед яких була неповнолітня дівчина

На Луганщині правоохоронці викрили незаконну схему торгівлі людьми. Спеціальна вербувальниця переправляла жінок для секс-рабства в Росію.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області.

Правоохоронці зупинили перевезення трьох українок на територію країни-агресора. Серед врятованих від секс-рабства жінок була неповнолітня дівчина.

Відомо, що вербуванням займалась жителька Луганської області. Жінка користувалась вразливим станом потерпілих.

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Правопорушницю спіймали на гарячому, коли вона намагалась переправити до Росії секс-рабинь. Арешт здійснювали працівники Управління по боротьбі з торгівлею людьми.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Жінці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.