До Солом'янського суду приїхали автобуси з нацгвардійцями

Поблизу Солом'янського районного суду на Вознесенському узвозі з'явилися три автобуси з Національною гвардією. Вони поки залишаються всередині автобусів і не вдаються до жодних дій.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Максим Іванишев.

"Обійшов весь периметр Солом'янського суду, де зараз вирішується доля правосуддя України. З будівлі суду є два виходи – основний і у внутрішній двір. Основний заблокований мітингувальниками – там без варіантів. А ось внутрішній двір примикає до території ДФС – відомству підозрюваного Насірова. На прилеглих вулицях кілька автобусів з поліцією і Національною гвардією", – зазначив він.

Іванишев додав, що у дворі Державної фіскальної служби стоїть спецназ (темне фото).

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Нагадаємо, 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



Біля Солом'янського районного суду Києва зібралось чимало активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.