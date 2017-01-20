До викрадення людей на Майдані у 2013 році причетні чинні поліцейські, – активіст

Громадський активіст, екс-боєць батальйону "Гарпун" Євген Карась заявив, що до викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігора Луценка у січні 2013 року причетні оперативники, які досі працюють у Нацполіції.

На прес-конференції він оприлюднив 9 прізвищ співробітників департаменту. Активіст припускає, що вони можуть бути причетні і до підпалів машин автомайданівців і до побиття Тетяни Чорновіл.

Прізвища людей, які мають сидіти або на лаві підсутдних, або бути свідками: Ільченков В.А., Миколайчук М.М., Єрьомін Ю.М., Семенюк І.І., Біловол А.П., Вялих Я.С., Бальбух Я.В., Озірський М.Ю., Горюн А.А.. Я поки називаю по ініціалах, однак коли вони почують свої прізвища – хлопці, у вас є шанс дати свідчення,

– заявив координатор ГО "С14" Євген Карась.

Активіст впевнений, що названі особи не тільки уникли покарання, але й не свідчили по цих фактах у прокуратурі. Карась наголосив, що цю інформацію отримав від правоохоронців, а частину даних вже передав до ГПУ.

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