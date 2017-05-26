До війни українці більше любили Путіна, ніж своїх президентів, – Бекешкіна

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До окупації Криму та бойових дій на Сході України українці високо цінували президента Росії Володимира Путіна.
Про це розповіла соціолог Ірина Бекешкіна, повідомляє РБК.
"Я б сформулювала так – Путін придбав Крим, але втратив України. До всіх цих подій і Путіна високо цінували в Україні. За даними опитування Інституту соціології, Путіну українці ставили оцінку "6" за 10-бальною шкалою, іноді навіть "7". Це були оцінки набагато вищі, ніж в українських президентів", – сказала вона.
Соціолог додав, що наразі проросійсько налаштованим в Україні залишається близько 15 – 20 відсотків громадян.
У східних і південних регіонах таких може бути до 30%, але не більшість. До війни і анексії Криму симпатію до Росії у нас мало більшість населення. Навіть в західних регіонах у нас більшість до неї ставилися нейтрально,
– додала вона.
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