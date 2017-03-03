До в’язниці посадили жінку, яка кинула свою дитину в бармена

Московський районний суд Харкова визнав винною 18-річну харків'янку у нанесенні тілесних ушкоджень, небезпечних для життя своєму 3-місячному малюкові.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківщини.

За інформацією начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, жінку засуджено до 5,5 років позбавлення волі.

У вересні 2016 року нетвереза мати-одиначка прийшла до кафе з дитячим візком, де лежав її син. На літньому майданчику вона чіплялася до відвідувачів і вимагала, щоб ті пригостили її спиртним. Після того, як їй відмовили – стала конфліктувати з барменом,

– мовиться у повідомленні прокуратури.

Під час сварки жінка схопила з візка сина і жбурнула його в сторону чоловіка. Хлопчик упав на асфальт, вдарившись головою до бордюру. Дитина потрапила до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, гематома та перелом черепа. Малюк тривалий час перебував у лікарні.

Наразі хлопчик перебуває у дитячому будинку. Мати перебуває під вартою.

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Вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав. Слід зазначити, що подія трапилася під час відбування жінкою покарання у вигляді іспитового терміну за крадіжку.