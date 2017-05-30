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До ЗСУ призиватимуть і жінок зі складу офіцерів запасу

18:09, сьогодні 423 Читать новость на русском
До ЗСУ призвуть і жінок-офіцерів запасу
До ЗСУ призвуть і жінок-офіцерів запасу / Getty Images

Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських ВНЗ жінки та чоловіки призиватимуться до служби на рівних умовах.

Про це заявив начальник Головного управління персоналу, заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, повідомляє прес-служба Міноборони.

Він зазначив, що жінки не гірше за чоловіків довели свою спроможність виконувати завдання, в тому числі в районах проведення АТО.

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"Ми пишаємося такими жінками. Тож жінки будуть також залучатися до служби визначеним порядком", – сказав Артеменко.

Додамо, що згідно з інформацією, Головного управління персоналу ГШ ЗСУ, станом на кінець травня цього року в ЗСУ проходять службу понад 23 тисячі військовослужбовців-жінок, у тому числі 3,2 тисячі жінок-офіцерів.

"Слід зазначити, що змінами до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 № 337 визначено перелік ВОС і штатних посад, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок: стрільців, снайперів, розвідників, кулеметників, гранатометників, механіків-водіїв, інструкторів з тактичної медицини, навідників, зенітників, техніків, командирів відділень, командирів бойових машин та інших спеціальностей", – повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.

Теги: Україна Збройні Сили України Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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