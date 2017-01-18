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До Землі наближається унікальний космічний об'єкт

13:59, сьогодні 934 Читать новость на русском
Астероїд Веста
Астероїд Веста / Getty Images

18 січня до Землі наблизиться найяскравішим об'єкт у Поясі астероїдів між Марсом і Юпітером Веста.

Про це повідомляє ВВС.

Наразі астероїд перебуває у своїй орбіті, але після зимового сонцестояння він рухатиметься до північної півкулі.

Видання зазначає, що близько 10 години вечора Веста ставатиме дедалі яскравішим, бо раніше його закривав Місяць.

Спостерігати за астероїдом неозброєним оком можна буде протягом двох тижнів від сьогодні. Він зменшуватиметься, але його можна буде роздивитися за допомогою бінокля.

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Теги: Космос
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