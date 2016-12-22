Доба на Світлодарській дузі минула без втрат, але є багато поранених

Минулої доби поранення у зоні АТО отримали 11 українських військових.

Про це розповів речник МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник.

В той же час він зазначив, що за минулу добу у зоні АТО обійшлося без загиблих.

Поранення українські бійці зазнали через інтенсивні обстріли на Світлодарській дузі.

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