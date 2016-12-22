Доба на Світлодарській дузі минула без втрат, але є багато поранених
13:15, сьогодні 623 Читать новость на русском
Минулої доби поранення у зоні АТО отримали 11 українських військових.
Про це розповів речник МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник.
В той же час він зазначив, що за минулу добу у зоні АТО обійшлося без загиблих.
Поранення українські бійці зазнали через інтенсивні обстріли на Світлодарській дузі.
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Джерело: 24 Канал
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