Доба у зоні АТО: українські військові вступили в бій зі снайперською групою терористів

За інформацією прес-центру АТО, українські військові вступили в бій з ворожою снайперською групою. Один із бойовиків був ліквідований.

72 окрема механізована бригада спільними зусиллями ліквідувала ворожого снайпера. Вирішальний постріл за 15 метрів від українських позицій зробив боєць із позивним "Звір".

Після вистрілу ворожого снайпера намагалися врятувати, але поранення було смертельним.

В нього був паспорт Російської Федерації та військовий квиток "ДНР", в якому було вказано про переходи з одної військової частини до другої. Ще була карточка ведення вогню снайпера, карта наших та їхніх позицій,

– повідомив військовослужбовець 72 ОМБр.

Наразі під Авдіївкою кількість обстрілів поменшало. Постачання води та електроенергії в місті відновили.

Внаслідок бойових дій троє бійців отримали поранення, двоє – травмовані.

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