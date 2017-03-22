Добиватися від Росії адекватної реакції все одно, що від психічно хворого, – дипломат

Дивує не стільки затримання в Москві українського журналіста Романа Цимбалюка, скільки, чому в Україні досі продовжують робити вигляд, що Росія живе за міжнародними правилами і апелювати до цього. Насправді Росія це робить свідомо, оскільки у такий спосіб розуміє право як таке.

Таку думку сайту "24" висловив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Коли ми говоримо про Російську Федерацію, то все те, що діє у відносинах між цивілізованими державами, там не працює. Тому не варто дивуватися тому, що в Москві затримали уже не вперше українського журналіста. Боюся, це не останній випадок. Це запитання було б дивним, якщо таке сталося б, приміром, у Німеччині, Франції, Бельгії. Щодо Росії це норма. Тому що міжнародне право і взагалі будь-яке право – для РФ питання більше теоретичне, ніж практичне", – каже Володимир Огризко.

За його словами, добиватися від Росії якоїсь адекватної реакції все одно, що намагатися почути адекватну реакцію від психічно хворої людини. Що неможливо.

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На думку Володимира Огризка, Романа Цимбалюка відпустили, тому що, мабуть, російське керівництво оцінило всю безглуздість його затримання.

В Росії ж головне продемонструвати "рьяность в исполнении предписаний". Але інколи це перетворюється на звичайну дурість. Можливо, побачили, що черговий сплеск антиросійських заяв Москві сьогодні не потрібен, – зазначає дипломат.

Водночас, зауважує екс-міністр, Україна повинна використовувати такі випадки грубого порушення міжнародного права для апеляції до тих, то може змусити Росію діяти. Київ має вимагати в західних партнерів, щоб були посилені антиросійські санкції, введені чергові обмеження для Росії. Це, на погляд Огризка, єдиний спосіб, як можна повернути РФ до чогось більш-менш нормального, оскільки інші способи впливу не діють.

При цьому Володимир Огризко вважає, що Україна повинна була б давно розірвати дипломатичні стосунки з РФ.