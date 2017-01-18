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Добкін підняв тост за "Беркут"

09:32, сьогодні 1210 Читать новость на русском
Михайло Добкін
Михайло Добкін / www.2000.ua

Народний депутат Михайло Добкін у соцмережі Twitter виклав фотографії чарок та написав, що вип’є за розформований спецпідрозділ "Беркут", на який покладають тягар вбивств на Майдані.

За "Беркут", за друзів і третя за від'їзд Байдена (Разом з Обамою)", – написав Добкін.

Більшість користувачів, що слідкують за дописами політика, обурились його блюзнірству.

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Нагадаємо, під час Євромайдану Михайло Добкін неодноразово підкреслював свою симпатію до "Беркуту" фотографувався зі спецпризначенцями та навіть з'являвся на публіці у одноіменній футболці спецзагону.

Відомо також про факт, де Михайло Добкін закликав до федералізації України під час Євромайдану, однак справу про сепаратизм правоохоронці не відкрили.

У справі побиття харківських активістів Євромайдану також не згадується імена тодішніх керівників регіону, якими були мераХаркова Геннадія Кернес та його близький товариш Михайло Добкін.

У найбільш відомій корупційній справі Харкова, у так званій "кооперативній", де розкрадання, за оцінками ГПУ, склало 4 мільярди гривень збитків для держави і 653 гектари відчужених земель. Генпрокурор Юрій Луценко оголосив, що головними фігурантами справи є мер Харкова Геннадій Кернес та нардеп Михайло Добкін, однак досі нікому з них підозру не оголошували

Теги: Україна Інтернет Михайло Добкін
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