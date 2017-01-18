Добкін підняв тост за "Беркут"

Народний депутат Михайло Добкін у соцмережі Twitter виклав фотографії чарок та написав, що вип’є за розформований спецпідрозділ "Беркут", на який покладають тягар вбивств на Майдані.

За "Беркут", за друзів і третя за від'їзд Байдена (Разом з Обамою)", – написав Добкін. За "Беркут", за друзей и третья за отъезд Байдена.(Вместе с Обамой) pic.twitter.com/euMQXLBHm5 — Добкин Михаил (@mdobkin) 16 січня 2017 р. Більшість користувачів, що слідкують за дописами політика, обурились його блюзнірству. Читайте також: Навіщо Добкіну великий арсенал зброї Нагадаємо, під час Євромайдану Михайло Добкін неодноразово підкреслював свою симпатію до "Беркуту" фотографувався зі спецпризначенцями та навіть з'являвся на публіці у одноіменній футболці спецзагону.



Відомо також про факт, де Михайло Добкін закликав до федералізації України під час Євромайдану, однак справу про сепаратизм правоохоронці не відкрили.



У справі побиття харківських активістів Євромайдану також не згадується імена тодішніх керівників регіону, якими були мераХаркова Геннадія Кернес та його близький товариш Михайло Добкін.



У найбільш відомій корупційній справі Харкова, у так званій "кооперативній", де розкрадання, за оцінками ГПУ, склало 4 мільярди гривень збитків для держави і 653 гектари відчужених земель. Генпрокурор Юрій Луценко оголосив, що головними фігурантами справи є мер Харкова Геннадій Кернес та нардеп Михайло Добкін, однак досі нікому з них підозру не оголошували

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