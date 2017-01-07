Доброчинці влаштували різдвяний обід для малозабезпечених людей

Святковою кутею з узваром у Києві, Львові та Івано-Франківську пригощали малозабезпечених людей та безхатченків.

Сотням людей, у яких немає дому, ніде святкувати Різдво. Наприклад, накривати святковий стіл Олександру ніде та й нема з ким. Життя зіграло з ним злий жарт. Три роки тому у самотнього чоловіка аферисти забрали житло. Ночує він у притулку, а вдень від лютих морозів ховається у міському транспорті та магазинах.

Та цього року Різдво Христове він святкував у колі доброчинців. Для нужденних християнська спільнота приготувала кутю, накрила стіл та склала компанію.

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Різдвяний обід збирають щороку. Вперше на нього прийшли лише два десятки людей, а сьогодні – близько чотирьох сотень лише у Києві. Проводити захід організаторам допомагають волонтери.

Кожному гостю підготували подарунок. До цього долучились більше двох сотень українців. Пакунки з корисними дрібничками надходили звідусіль. В основному дарували теплі речі, термоси, засоби гігієни та солодощі. Доповнили сюрпризи власноруч підписані листівки з щирими побажаннями та фотокартки.

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