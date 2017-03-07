Дочекалися перемоги: як в соцмережах відреагували на запобіжний захід для Насірова

Епопея з обранням запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову нарешті закінчилася.

Після 17 годин розгляду справи, вже в ніч на 7 березня, опальному чиновнику таки обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

В соцмережах активно слідкували за судовим засіданням і відреагували на таке рішення суду. Здебільшого, обрання запобіжного заходу для Насірова – вважають справжньою перемогою.

3,5 миллиона долларов, как то мало для. Полвека обвинённого в краже 2 миллиардов долларов.#насиров — DNTSK (@vital_ovchar) 7 марта 2017 г.

Нет времени объяснять, просто кидайте на карту, кто сколько может. Надо 100 млн. гривен. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 7 марта 2017 г.