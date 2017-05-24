"Дочка" російського "Сбербанку" вже пристосувалася до непростих умов в Україні

Будь-який розвиток подій в Україні не стане для "Сбербанку Росії" неочікуваністю, а його українська "дочка" вже підготувалася до всіх потенційних негативних подій.

Про це заявив заступник голови правління та фінансовий директор "Сбербанку" Олександр Морозов, передає "Інтерфакс-Україна". "Резерви вже створені на балансі групи "Сбербанку", підрозділ повністю пристосувався до всіх потенційних негативних подій", – запевнив Морозов. Попри зниження частки українських активів в "Сбербанку", за словами фіндиректора російського банку, це не вплине на вартість ризику групи. Читайте також: Жертвою небезпечного вірусу став "Сбербанк" Росії Національний банк України має намір незабаром винести рішення щодо документів, які подали на узгодження купівлі української "дочки" ПАТ "Сбербанк". Нагадаємо, в Україні розпочалася процедура продажу української "доньки" російського "Сбербанку" консорціуму інвесторів.