"Дочка" російського "Сбербанку" вже пристосувалася до непростих умов в Україні

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Будь-який розвиток подій в Україні не стане для "Сбербанку Росії" неочікуваністю, а його українська "дочка" вже підготувалася до всіх потенційних негативних подій.
Про це заявив заступник голови правління та фінансовий директор "Сбербанку" Олександр Морозов, передає "Інтерфакс-Україна".
"Резерви вже створені на балансі групи "Сбербанку", підрозділ повністю пристосувався до всіх потенційних негативних подій", – запевнив Морозов.
Попри зниження частки українських активів в "Сбербанку", за словами фіндиректора російського банку, це не вплине на вартість ризику групи.
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Національний банк України має намір незабаром винести рішення щодо документів, які подали на узгодження купівлі української "дочки" ПАТ "Сбербанк".
Нагадаємо, в Україні розпочалася процедура продажу української "доньки" російського "Сбербанку" консорціуму інвесторів.