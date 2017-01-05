Додатковий призов до армії, як зробити долар нижче 20 гривень, ОЕ в Криму – найцікавіше за день

У 2017 році до лав ЗСУ додатково призиватимуть офіцерів запасу. Прем’єр Гройсман знає, як зробити долар нижчим 20 гривень. Хіт ОЕ заспівали в окупованому Криму.

Додатковий призов

Як розповів заступник начальника Головного управління персоналом Генштабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк, до лав Збройних сил України додатково призиватимуть офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри університетів, проте не служили в армії.

"Згідно з керівними документами, під призов підпадають особи до 43 років, які не служили в збройних силах", – повідомив Андрусяк.

Таким чином лави Збройних сил поповнять близько 4 тисяч офіцерів запасу.

Долар по 20 гривень

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що йому відомо як зробити курс гривні 18,5 за долар.

Я бачив недавно аналітику, яка показує, що якби ми добували свій газ в Україні, а не купували за валюту, то долар коштував би не більше 18,5 гривень,

– сказав він.

При цьому він запевнив, уряд взяв саме такий курс на досягнення енергетичної незалежності України. Тож вже протягом наступних 3-5 років прем’єр обіцяє результат.

Океан Ельзи в Севастополі

В окупованому Севастополі на вулиці пролунала україномовна музика. Місцевий вуличний музикант виконав легендарну пісню "Океану Ельзи" "Відпусти".

До речі, перехожі на україномовну пісню реагують позитивно, дехто навіть несе гроші музикантові.

Вечір перед Різдвом

6 січня українці відзначають Святвечір. У цей день прийнято дотримуватись дуже строгого посту, а ввечері вся родина збирається за святковим столом, на якому має бути 12 пісних страв. Головна з них – кутя. Саме з цієї святої вечері і починаються Різдвяні свята.

Редакція 24 Каналу вітає з прийдешніми різдвяними святами і бажає смачної куті!