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Доки Росія не покарана, наше майбутнє під загрозою, – сенатор США

14:59, сьогодні 232 Читать новость на русском
Путін повинен відповісти за втручання Росії в американські вибори
Путін повинен відповісти за втручання Росії в американські вибори / InfoResist

Сенатор США Кріс Кунс вважає, що Росія має бути серйозно покарана за втручання в американські вибори у 2016 році, інакше світові демократії опиняться під загрозою.

Про це він висловився в інтерв'ю для CNN, передає InoSMI.info.

Американський політик схвалює той факт, що адміністрація Дональда Трампа чинила спротив Башару Асаду і не пішла на зближення з Росією Володимира Путіна. Проте досі РФ не відповіла за своє нахабне втручання в демократичний процес американських виборів у 2016 році, зазначається у публікації.

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"Мене надихає, що в кількох випадках президент Трамп дав відсіч, наприклад, "російській маріонетці" Башару Асаду в Сирії, який залишається при владі завдяки тому, що Росія надає йому повітряну і військову підтримку. Мене тішить, що не відбулося того загального, відкритого прийняття з розпростертими обіймами путінської Росії, чого я побоювався, чи повної відмови від НАТО. Але Росію ще не покарали за її серйозне втручання у наші вибори, і той факт, що цього ще не відбулося, продовжує ставити під загрозу майбутнє нашої демократії та наших союзників у Західній Європі", – заявив сенатор США.

За словами Кунса, втручання Росії у французькі вибори, її спроби вплинути на майбутнє голосування в Німеччині "повинні стати тривожним сигналом і для Америки", йдеться далі. Політик закликає Білий дім вжити жорсткіших заходів щодо Росії.

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Теги: Політика Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Російська пропаганда Вибори у США Башар Асад США
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