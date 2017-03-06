Доктрина інформаційної безпеки може обмежити свободу ЗМІ, – експерти

На третьому році війни в Україні нарешті з'явилась доктрина інформаційної безпеки. Наприкінці лютого документ підписав Президент. А її вже порівняли із законами у Росії, де людей почали садити за антипутінські репости та лайки.

Доктрину інформаційної безпеки у Мініформполітики називають дороговказом. У тому, що з'явився він лише на третій рік війни чиновники звинувачують бюрократів.

Наші вищі органи державної влади не планували справжньої довгої війни проти Московії,

– підкреслив військовий експерт Святослав Стеценко.

На інформаційному фронті у профільному міністерстві керуватиме Дмитро Золотухін. Він дорученням Юрія Стеця готує список пропагандистських інтернет-ресурсів, які необхідно заблокувати.

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Тим часом, експерти, попереджають, що цей перелік інструкцій для подолання зовнішнього ворога влада може використати для боротьби з незгодними усередині країни.

Нам не пояснюють, що відбувається. Нам намагаються влити в голову, в наші мізки, що хоче держава,

– заявив голова ГО "Українське піратське співтовариство" Сергій Яригін.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, Петро Порошенко підписав указ, який визначає терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки.