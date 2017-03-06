19:43
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 18:00: Протести в Румунії. Дискримінація кримських татар
Випуск новин
19:20, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Доктрина інформаційної безпеки може обмежити свободу ЗМІ, – експерти

19:22, сьогодні 30 Читать новость на русском

На третьому році війни в Україні нарешті з'явилась доктрина інформаційної безпеки. Наприкінці лютого документ підписав Президент. А її вже порівняли із законами у Росії, де людей почали садити за антипутінські репости та лайки.

Доктрину інформаційної безпеки у Мініформполітики називають дороговказом. У тому, що з'явився він лише на третій рік війни чиновники звинувачують бюрократів.

Наші вищі органи державної влади не планували справжньої довгої війни проти Московії,
– підкреслив військовий експерт Святослав Стеценко.

На інформаційному фронті у профільному міністерстві керуватиме Дмитро Золотухін. Він дорученням Юрія Стеця готує список пропагандистських інтернет-ресурсів, які необхідно заблокувати.

Читайте також: Порошенко підписав важливий указ щодо протидії російській пропаганді

Тим часом, експерти, попереджають, що цей перелік інструкцій для подолання зовнішнього ворога влада може використати для боротьби з незгодними усередині країни.

Нам не пояснюють, що відбувається. Нам намагаються влити в голову, в наші мізки, що хоче держава,
– заявив голова ГО "Українське піратське співтовариство" Сергій Яригін.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, Петро Порошенко підписав указ, який визначає терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки.

Теги: Україна Політика Російська пропаганда Петро Порошенко ЗМІ Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
КонФІСКація Насірова: про справу головного фіскала і версії розслідування
сьогодні, 19:01 КонФІСКація Насірова: про справу головного фіскала і версії розслідування
Інна Жолобович 433
Якби депутати вміли писати закони, то і Насірових не було б
сьогодні, 18:03 Якби депутати вміли писати закони, то і Насірових не було б
Олександр Палій 246
Спецслужби терористів
сьогодні, 16:37 Спецслужби терористів "ЛНР" готують провокації проти ОБСЄ
Дмитро Снєгирьов 338
сьогодні, 15:03 "Народні суди" – ось що чекає на українських політиків
Ігор Тихолаз 2251
Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
сьогодні, 12:55 Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
Павло Шехтман 1016
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Нічого святого. Жінка вкрала квіти з меморіалу загиблим в АТО
 20 лютого , 11:03
Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків
 12 січня , 16:47
Українські амазонки. Асгарда – відродження унікального жіночого бойового мистецтва
 7 березня , 19:29
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук