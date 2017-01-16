Долар для олігарха: як авіакомпанія Коломойського заробляє шалені суми на пасажирах

Міжнародна компаніяі МАУ – найбільший перевізник України. З кожного квитка компанія збирає певну суму, яку по ідеї має віддавати державі.

Це своєрідна плата за користування небом. Однак вже кілька років ці кошти від МАУ до бюджету не надходять.

Сума боргу МАУ перед державою становить понад 4 мільйони доларів. Компанія пояснила, що гроші вони не перераховували тому, що їм не подобався курс, за яким чиновники перераховують доларовий збір у гривні.

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Проти МАУ відкрили кримінальну справу щодо цих чотирьох мільйонів – головним фігуратном якої є екс-голова Державіаслужби Денис Антонюк.

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