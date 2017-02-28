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"Дольче віта": Україна побила усі рекорди з експорту цукру

16:37, сьогодні 1292 Читать новость на русском
Цукор
Цукор / Фото з відкритих джерел

Україна збільшила експорт цукру у 33 рази, що дорівнює 344 тисяч тонн.

Про це сказав Міністр агарної політики та продовольства України Тарас Кутовий.

Визначний момент попереднього року – збільшення у цукровій галузі всіх показників. Це великі показники, які фактично створюють передумови для подальшого зростання галузі,
– наголосив міністр.

За його словами, 2016 рік можна визначити, як рік чіткої динаміки. На 25% до попереднього року збільшилися площі під цукровим буряком, на 30% – виробництво цукросировини, на 40% – виробництво цукру.

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В уряді також вважають, що такий результат досягнуто завдяки системній та злагодженій роботі всієї виробничої ланки – від виробників цукрових буряків до переробників.

Теги: Україна Кутовий Тарас Вікторович Експорт Міністерство аграрної політики
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