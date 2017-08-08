Доля "Львівського бронетанкового заводу" після корупційного скандалу

Львівський бронетанковий завод заплатить штраф у майже 10 мільйонів гривень за несвоєчасне виготовлення і поставку бойових машин "Дозор-Б".

Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Києва, повідомляє Військова прокуратура Західного регіону України.

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У грудні 2015 року між Міністерством оборони і заводом був укладений договір. Піприємство мало відправити в зону АТО 10 "Дозорів". На виготовлення бойових машин Міноборони перерахувало заводу гроші "з запасом". Решту підприємство мало повернути. Однак, невитрачені кошти відомство так і не отримало.

Реагуючи на виявлені порушення та діючи в інтересах Міноборони, військовою прокуратурою заявлено позов про стягнення коштів у сумі 6,5 мільйона гривень, а також штрафних санкцій у розмірі 3,3 мільйона гривень за прострочення виготовлення та поставки військової техніки,

– зазначили у повідомленні.

Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Нагадаємо, 14 липня працівники НАБУ затримали директора "Львівського бронетанкового заводу" Романа Тимківа та чотирьох посадовців підприємства за підозрою у розтраті коштів на суму 28,5 мільйонів гривень. Керівництво підприємства нібито закупило для танків Т-72 вживані двигуни, замість нових.



15 липня суд обрав запобіжний захід для керівника "Львівського бронетанкового заводу" Романа Тимківа у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці або внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень.



19 липня за директора "Львівського бронетанкового заводу" Романа Тимківа внесли заставу у розмірі 2 мільйони гривень, він вийшов на свободу.