Домашні тренування: відеоуроки для початківців

Хоч до літа ще три місяці, проте уже зараз варто починати тренування, щоб під час пляжного сезону ви були підтягнуті та у хорошій формі.

Сайт "24" зібрав базові відеоуроки для тренувань дома.

Спина

Підкачані м'язи спини – одна з умов здорового хребта. Однак будьте обережні під час навантаження на спину. Починайте з простих вправ.

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Торс

Міцний торс – здоровий м’язовий корсет. Тренування на торс виправляють поставу, ефективно підкачують м'язи рук, спини, грудей і преса. А головна тут вправа – планка.

Прес

Під час вправ для пресу – не забудьте тримати спину прямо, корпус підіймати не ривками, а за рахунок скорочення м'язів.

Ноги, стегна та сідниці

Тут головні вправи присідання, махи та випади. У якому стилі їх виконувати – вибір за вами.

Також додайте вправи на розтяжку.

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