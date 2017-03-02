Домашні тренування: відеоуроки для початківців

Хоч до літа ще три місяці, проте уже зараз варто починати тренування, щоб під час пляжного сезону ви були підтягнуті та у хорошій формі.
Сайт "24" зібрав базові відеоуроки для тренувань дома.
Спина
Підкачані м'язи спини – одна з умов здорового хребта. Однак будьте обережні під час навантаження на спину. Починайте з простих вправ.
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Торс
Міцний торс – здоровий м’язовий корсет. Тренування на торс виправляють поставу, ефективно підкачують м'язи рук, спини, грудей і преса. А головна тут вправа – планка.
Прес
Під час вправ для пресу – не забудьте тримати спину прямо, корпус підіймати не ривками, а за рахунок скорочення м'язів.
Ноги, стегна та сідниці
Тут головні вправи присідання, махи та випади. У якому стилі їх виконувати – вибір за вами.
Також додайте вправи на розтяжку.
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