Дональд Трамп офіційно став президентом США

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента у США, офіційно вступив на посаду.
Царемонія інавгурації відбулася 20 січня поблизу будівлі Капітолію у Вашингтоні.
70-річний магнат на Біблії присягнув служити американському народу.
Я урочисто клянусь, що буду сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил буду підтримувати, охороняти і захищати Конституцію Сполучених Штатів,
– сказав Трамп.
Трамп став 45-им президентом США.
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