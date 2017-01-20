Дональд Трамп офіційно став президентом США

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента у США, офіційно вступив на посаду.

Царемонія інавгурації відбулася 20 січня поблизу будівлі Капітолію у Вашингтоні. 70-річний магнат на Біблії присягнув служити американському народу. Я урочисто клянусь, що буду сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил буду підтримувати, охороняти і захищати Конституцію Сполучених Штатів,

– сказав Трамп. Трамп став 45-им президентом США. Читайте також: Стало відомо, кого з українських політиків запросили на інавгурацію Трампа

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