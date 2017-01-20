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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дональд Трамп офіційно став президентом США

19:00, сьогодні 616 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента у США, офіційно вступив на посаду.

Царемонія інавгурації відбулася 20 січня поблизу будівлі Капітолію у Вашингтоні.

70-річний магнат на Біблії присягнув служити американському народу.

Я урочисто клянусь, що буду сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил буду підтримувати, охороняти і захищати Конституцію Сполучених Штатів,
– сказав Трамп.

Трамп став 45-им президентом США.

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Теги: Політика Дональд Трамп США Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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