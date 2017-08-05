Донбас нагадує мені пораненого бійця, – бойовик Ходаковський стривожений ситуацією

Бойовики на Донбасі б’ють на сполох через погіршення ситуації в терористичних "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, екс-ватажок одного з батальйонів "ДНР" Олександр Ходаковський порівняв ситуацію з "поранений бійцем".

Про це Ходаковський написав на своїй сторінці в Facebook, де він зареєстрований під прізвищем Сергеєв.

"Донбас нагадує мені пораненого бійця. Йому надали першу допомогу, зупинили сильну кровотечу, наклали пов'язки, але ще не евакуювали. Він у свідомості, він стогне, бо йому боляче, але він відстрілюється, коли знову спалахує бій, а коли його тягнуть, допомагає відштовхуватися, щоб полегшити завдання тим, хто його виносить", – мовиться у повідомленні терориста.

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"Тільки турбує одне: без кваліфікованої лікарської допомоги важкі рани можуть почати гноїтися, і справа може дійти до поганого", – зазначає Ходаковський.

Він також зазначив, що сьогоднішня ситуація нагадує 2014 рік "коли без своєчасного втручання нам ампутували більше половини нашої території".

"Територіальна ампутація сьогодні нам не загрожує, але і крім території нам є що втрачати. Наприклад, коли новопризначений командир частини на першому шикуванні оголошує всім, що герої чотирнадцятого року нам не потрібні, це говорить про те, що в організмі вже щось почало відмовляти", – підсумував екс-ватажок одного з батальйонів "ДНР".

До слова, у червні Олександр Ходаковський заявив, що йому заборонено в'їзд на територію Росії.