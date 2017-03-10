Донбаські шахти олігарха Ахметова припинили свою роботу

Компанія ДТЕК, що належить скандальному олігарху Рінату Ахметову, зупинила майже всі шахти на окупованій території через торгову блокаду Донбасу.

На підприємствах Ахметова виник дефіцит антрацитового вугілля через те, що учасники блокади не пропускають потяги з вугіллям. Про це повідомляє Reuters.

Держпосадовці запевнили, що альтернативи торгівлі з ОРДЛО немає, бо звідти постачають вугілля без якого в Україні настане енергетична криза. Попри це, щоб відмовитися від донбаського антрациту, на державному рівні була прийнята формула "Роттердам плюс". Вона передбачала придбання вугілля у ПАР та Південній Америці, яке мали доправляти кораблями до України. Через це суттєво зросли тарифи на теплопостачання. Натомість вугілля продовжували везти з непідконтрольної частини Донбасу.

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Нагадаємо, що торгова блокада триває вже більше місяця. Активісти не пропускають потяги з металом, вугіллям, деревиною, а також алкоголем і сигаретами.