Донбасу загрожує екологічна катастрофа, – ОБСЄ

Донецька область опинилася під загрозою можливості забруднення відходами фенольного заводу, сховище якого розташоване у Новгородському у безпосередньої близькості до лінії розмежування.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг у Twitter ОБСЄ.

"Сховище хімічних відходів фенольного заводу у контрольованому урядом Новгородському затиснуте між позиціями сторін лише за 400 метрів одна від одної", – заявив Хуг.

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(1/2) Hug: Chem waste storage of phenol plant in gvt-ctrl Novhorodske caught between positions of sides only 400m apart — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 січня 2017 р.

За його словами, припинення вогню і розведення сил у цьому регіоні вкрай необхідні, адже "у найгіршому випадку вся Донецька область може бути забруднена".

(1/2) Hug: Chem waste storage of phenol plant in gvt-ctrl Novhorodske caught between positions of sides only 400m apart — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 січня 2017 р.

Довідка: Дзержинський фенольний завод – унікальне у своєму роді підприємство, адже воно єдине на території СНД з централізованої переробки фенольної, нафталінової і піридинової сировини, одержуваної як побічної продукції при високотемпературному коксуванні кам'яного вугілля.