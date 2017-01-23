Донбасу загрожує екологічна катастрофа, – ОБСЄ

Донецька область опинилася під загрозою можливості забруднення відходами фенольного заводу, сховище якого розташоване у Новгородському у безпосередньої близькості до лінії розмежування.
Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг у Twitter ОБСЄ.
"Сховище хімічних відходів фенольного заводу у контрольованому урядом Новгородському затиснуте між позиціями сторін лише за 400 метрів одна від одної", – заявив Хуг.
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За його словами, припинення вогню і розведення сил у цьому регіоні вкрай необхідні, адже "у найгіршому випадку вся Донецька область може бути забруднена".
Довідка: Дзержинський фенольний завод – унікальне у своєму роді підприємство, адже воно єдине на території СНД з централізованої переробки фенольної, нафталінової і піридинової сировини, одержуваної як побічної продукції при високотемпературному коксуванні кам'яного вугілля.
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