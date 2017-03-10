Донбасу загрожує хімічна катастрофа: попередження від ООН

Організація Об'єднаних Націй попереджає про можливу хімічну загрозу, що може виникнути через бойові дії на Донбасі.

Про це з посиланням на заяву експертів ООН повідомляє "Радіо Свобода".

Експерти зазначають, що воєнні дії на Донбасі відбуваються на території, де розташовані великі хімічні підприємства.

"Наразі бої ведуться у містах, близьких до індустріальних центрів, тож зростає загроза влучання у підприємства, у результаті чого можуть бути серйозні наслідки для тих, хто живе неподалік", – заявив спеціальний доповідач ООН Баскут Тунчак.

Він навів приклад, коли 24 лютого зброя влучила у сховище, де зберігалося понад 7 тонн газу хлорину. На щастя, контейнери не постраждали.

Спецдоповідч пояснив, якщо б пошкодився хоча б один 900-кілограмовий контейнер, то загинуло б усе живе у радіусі 200 метрів. А ті, хто перебуває у радіусі 2,4 кілометра, отримали б серйозну шкоду для здоров’я.

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У разі ж значних ушкоджень, упродовж 24 годин потрібно було б проводити евакуацію людей, які живуть у радіусі 7,4 кілометра у напрямку вітру,

– зазначив Тунчак.

Проте у заяві ООН не вказується назва чи місце розташування сховища хлорину.