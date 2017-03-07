Донеччанин розповів про жахливі наслідки "націоналізації"

У Макіївці, Донецьку та Харцизьку закриваються шахти і великі заводи, а людей відправляють у безстрокові відпустки.

Про це розповів блогер Станіслав Васін, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, у першу чергу проблеми почалися в гірничій галузі. Він пояснив, що в тут проблеми пов'язані не тільки з переходом під "контроль" бойовиків низки шахт, але і з втратою українського ринку збуту.

Так, в Макіївці на шахті "Бутівська" гірники перестали відкачувати воду і були розпущені по домівках. Така ж ситуація і на інший макіївській шахті – "Комунарській", яка простоює. А з 7 березня зупиняється шахта "Щегловська-Глибока".

Не краща ситуація і на одному з найбільших підприємств на окупованій території – "Харцизькому трубному заводі", який також потрапив під "зовнішнє управління". До "зміни" менеджменту персонал працював на 2/3 ставки. Однак тепер повідомляють, що цехи стоять абсолютно порожніми, а робітників відправляють у "відпустку" на невизначений термін,

– зазначив блогер.

Він розповів й історію ще одного знакового "націоналізованого" об'єкту – готелю люкс-класу "Донбас-Палас".

6 березня близько п'ятої вечора за "місцевим часом" туди під'їхала вантажівка, в яку завантажили каво-машини з готелю, а також низку іншого майна – і вивезли,

– пояснив Васін.

Окрім того, за його словами, істерія з "зовнішнім управлінням" вдарила і по місцевому мобільному зв'язку.

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