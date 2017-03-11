Донецькі наркомани та алкоголіки так не можуть, – військовий про обстріл Авдіївки

Військове телебачення оприлюднило оперативне відео наслідків обстрілів Авдіївки, які бойовики почали вести вдень, 11 березня.

На відео українські військові розповідають, що вже звикли до обстрілів в світлу пору дня. Вони навіть жартома називають її "дискотекою".

"Починають з дрібного – 82 міліметри. Потім 120 міліметрів. Потім виїжджає танк. По роботі їхньої артилерії, мені здається, можу сказати, що донецькі наркомани та алкоголіки так не можуть "валити". Там професійні військові", – розповідає український військовий.

На відео також зафільмували нові руйнування внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, близько 16:00 11 березня бойовики почали вести потужний вогонь по Авдіївці. Декілька снарядів влучили в житлові будинки. Також через обстріли в місті зникло електропостачання.