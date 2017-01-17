Донецький бізнесмен побив патрульних у Києві

Донецький бізнесмен та віце-президент Федерації боксу Києва Микола Щур влаштував бійку з патрульними у Києві. Таким чином він заступився за знайому Олену Войцеховську, яка була у нетверезому стані.

Про це заявив волонтер Роман Сініцин. За його словами, інцидент стався вночі 2-го січня. Подругу Щура затримали патрульні за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. А бізнесмен спробував її "відбити". Волонтер додав, що одному з поліцейських Щур зламав ніс. Читайте також: Злочинці знову почали використовувати варварські методи з 90-их Цю інформацію підтвердив і голова Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко. Він розповів, що бізнесмену оголосили про підозру. А на 18 січня призначено обрання запобіжного заходу в Оболонському суді.

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