Донецький бізнесмен побив патрульних у Києві

Донецький бізнесмен та віце-президент Федерації боксу Києва Микола Щур влаштував бійку з патрульними у Києві. Таким чином він заступився за знайому Олену Войцеховську, яка була у нетверезому стані.
Про це заявив волонтер Роман Сініцин.
За його словами, інцидент стався вночі 2-го січня.
Подругу Щура затримали патрульні за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. А бізнесмен спробував її "відбити".
Волонтер додав, що одному з поліцейських Щур зламав ніс.
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Цю інформацію підтвердив і голова Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко.
Він розповів, що бізнесмену оголосили про підозру. А на 18 січня призначено обрання запобіжного заходу в Оболонському суді.
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