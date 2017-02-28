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Донецький блогер висміяв справжнього вождя "ДНР" Захарченка

05:35, сьогодні 843
Олександр Захарченко
Олександр Захарченко / Getty Images

Вождь так званої "ДНР" Олександр Захарченко завжди перебуває у оточенні величезної кількості охорони, натомість всі його фрази викликають панічний сміх.

Про це розповів відомий блогер "Фашик Донецький" у коментарі ресурсу Online.UA.

Коли Захарченко приїжджав на відкриття віджатого Metro, він стояв в оточенні охорони. Це була величезна купа людей. Давайте мислити логічно. Якщо людина доводить, що він – лідер чогось там, що всі люди – за нього, то навіщо йому охорона? Якщо тебе всі підтримують, то не потрібні охоронці. Друже, чого ти боїшся? За тебе ж – всі у Донецьку! Чому ж ти ходиш з охоронцями?
– дивується блогер.

Також представник блогосфери підкреслив, що "для вати Захарченко – цар і бог".

Крім того, він наголосив, що як тільки Захарченко починає щось говорити сам, виходить дуже смішно.

Ми будемо нападати на вас мертвими"... Що він там ще розповідав? Про Міккі-Мауса, "захопимо Польщу", "захопимо Великобританію"... Те, що не відредаговано, викликає дикий сміх. І це – воїн? Після його промови про захоплення Великобританії – ну, м'яко кажучи, з нього ржали навіть у Росії,
– зауважив "Фашик Донецький".

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Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Новини Донецька Курйози
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