Донька Майкла Джексона показала раритетне фото із батьком зі свого дитинства

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Донька Майкла Джексона Періс опублікувала архівне фото із сім'єю.
Світлина з'явилась в Інстаграм моделі та сильно розчулила прихильників Періс. На знімку вона, Майкл Джексон та її брат Прінс сидять наприсядки із дуже серйозними виразом обличчя.
"Тусовка", – підписала свою публікацію модель.
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Хоч Періс і не любить, коли спекулюють на імені її батька, однак до своєї сім’ї дівчина ставиться з трепетом.
Зараз 19-річна дівчина будує досить успішну кар’єру в модельному бізнесі. Її часто запрошують на зйомки та нерідко порівнюють із Мадонною. Однак про вокальну кар’єру Періс поки не говорить.