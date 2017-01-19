Донька Майкла Джексона знялася в модній рекламі

Донька американського співака Майкла Джексона Періс Джексон дебютувала в модельному бізнесі.
Про це повідомляє Hello.
ЇЇ першою роботою стали зйомки в рекламі Chanel.
За даними видання, 18-річну доньку Джексона помітили на знімальному майданчику в Парижі. Вона позувала з прапорами США і Франції, а оточували її манекенники у військовій формі.
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Відзначається, що Джексон вразила кілька великих брендів. Також відомо, що донька поп-короля хоче стати актрисою.
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