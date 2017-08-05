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Донька покійного вокаліста Soundgarden заспівала пісню в пам’ять про нього та Беннінгтона

18:27, сьогодні 84 Читать новость на русском
Донька Кріса Корнелла заспівала пісню в честь батька
Донька Кріса Корнелла заспівала пісню в честь батька / Кадр з відео

Дочка лідера Soundgarden Кріса Корнелла, 12-річна Тоні вийшла на сцену та заспівала "Hallelujah".

Пісню дівчина присвятила своєму татові та лідеру гурту Linkin Park Честеру Беннінгтону. На сцену в нью-йоркському Центральному парку дівчина вийшла разом із гуртом OneRepublic, пише The Huffington Post.

"Виступити для мого тата і Честера, заспівати для них – це честь для мене", – сказала дівчина.

Нагадаємо, що Кріс Корнелл 18 травня 2017 року – його знайшли без свідомості на підлозі ванної кімнати в одному з готелів Детройта. Судмедексперти встановили основну причину смерті американського музиканта та композитора, вказавши, що це суїцид. Згодом стало відомо, що згідно з даними токсикологічної експертизи, Корнелл перед смертю приймав барбітурати, каффеін і лоразепам (атіван), також фахівці знайшли у тілі налоксон і деконгестантам.

Відомий рокер та вокаліст гурту Linkin Park Честер Беннінгтон помер 20 липня 2017 року, він повісився у власному будинку. Обидва музиканти були добрими друзями та часто виступали разом.

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