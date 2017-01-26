Донька Трампа показала, як її син повзає в Білому домі

Син Іванки Трамп і Девіда Кушнера Теодор вперше поповз на новій роботі свого дідуся Дональда Трампа – в Білому домі.
Відповідне відео Іванка Трамп опублікувала в Instagram.
Малюкові всього 10 місяців і це його перші вдалі спроби самостійного пересування.
Було стільки неймовірних подій у минулі вихідні – в тому числі для малюка Теодора, який вперше поповз у Білому домі!,
– написала донька президента США.
Відео було знято в "президентській їдальні", де зазвичай відбуваються важливі державні обіди.
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Додамо, що Теодор – восьмий онук Дональда Трампа. Він з'явився на світ у родині Іванки Трамп і Девіда Кушнера в березні 2016 року.
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