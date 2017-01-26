Донька Трампа показала, як її син повзає в Білому домі

Син Іванки Трамп і Девіда Кушнера Теодор вперше поповз на новій роботі свого дідуся Дональда Трампа – в Білому домі.

Відповідне відео Іванка Трамп опублікувала в Instagram.

Малюкові всього 10 місяців і це його перші вдалі спроби самостійного пересування.

Було стільки неймовірних подій у минулі вихідні – в тому числі для малюка Теодора, який вперше поповз у Білому домі!,

– написала донька президента США.

There were so many incredible milestones this past weekend -- including one for baby Theodore who crawled for the very first time in the White House! A video posted by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Jan 25, 2017 at 7:49pm PST

Відео було знято в "президентській їдальні", де зазвичай відбуваються важливі державні обіди.

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Додамо, що Теодор – восьмий онук Дональда Трампа. Він з'явився на світ у родині Іванки Трамп і Девіда Кушнера в березні 2016 року.