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Донька українського військового комісара відпочиває у Криму та Росії

18:24, сьогодні 2559 Читать новость на русском
Донька українського військового відпочиває у Криму та Росії
Донька українського військового відпочиває у Криму та Росії / Фото з соцмереж

Донька заступника голови Луганського обласного військкомату Олега Моцпана, який займається мобілізацією бійців в АТО і брав участь у бойових діях на Донбасі, активно подорожує Росією та відпочиває в анексованому Криму.

Про це пише відомий журналіст Денис Казанський у своєму блозі.

Олег Моцпан – учасник бойових дій. За родом діяльності займається мобілізацією українських воїнів у АТО. І навіть якось провів військово-патріотичну гру "Сокіл" для школярів у Сєвєродонецьку. На жаль, у себе вдома Олег Моцпан налаштований вже не так патріотично. Свою дочку Альбіну він відправляє відпочивати в окупований Крим і Сочі. Весь час, поки триває АТО", – зазначив блогер.

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Альбіна Моцпан сама ретельно фотографує свої переміщення і викладає фото в Instagram

Альбіна Моцпан сама ретельно фотографує свої переміщення і викладає фото в Instagram

За словами Казанського, Альбіна також бувала під час АТО в окупованому Луганську. Він зазначив, що оскільки їй лише нещодавно виповнилось 18 років – малоймовірно, що подорожує вона без дозволу батьків.

Альбіна у Криму, 2016 рік

"Так і живемо. Гібридні воєнкоми на гібридній війні. Олег Моцпан ще в 2011 році працював начальником відділу територіальної оборони Луганського обласного військового комісаріату. Ну щодо того, як була організована територіальна оборона в Луганську, ви вже в курсі. Але Моцпан у нас чомусь вважається цінним кадром і як і раніше займає в Луганській області високу посаду", – підкреслив Казанський.

Сочі, лютий 2017 року

Сочі, лютий 2017 року

Ростов-на-Дону, 2016 рік

Альбіна у нічному клубі "Мічиган" в Луганську, осінь 2014 року. Саме тоді бойовики готувались до атаки на Дебальцеве і Вуглегірськ

Теги: Новини України Скандал журналісти Збройні Сили України Луганськ Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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