Донька відомих акторів стала зіркою модного показу

У Парижі триває Тиждень високої моди. Однією з найбільш обговорюваних подій став показ нової кутюрної колекції Chanel.

Про це повідомляє Cosmopolitan.

Креативний директор легендарного Будинку моди Карл Лагерфельд влаштував незабутнє шоу за участю своїх улюблениць-моделей.

Так, зіркою показу стала 17-річна донька голлівудського актора Джонні Деппа і французької актриси Ванесси Параді Лілі-Роуз. Юна модель викликала справжній фурор в пишній ніжно-рожевій сукні з рюшами на рукавах і подолом.

Маестро вийшов до гостей шоу в кінці показу. Компанію йому склала саме Лілі-Роуз.

До слова, ось уже другий рік поспіль Лілі-Роуз надихає кутюр'є: актриса і модель стала обличчям рекламної кампанії окулярів Chanel, а пізніше з'явилася і на подіумах показів модного Дому.

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Серед гостей показу помітили і Ванессу Параді. Актриса не змогла пропустити таку важливу подію в житті доньки.

А ось знаменитого батька, Джонні Деппа, не було. Актор не любить відвідувати модні заходи. Якось він зізнався, що засмучується, коли бачить свою доньку в вечірніх сукнях і з макіяжем.

Мене це турбує. Адже вона дуже красива дівчинка, але все відбувається занадто швидко,

– сказав він.