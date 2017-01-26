00:47
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 23:00: Трамп будує стіну. Елітні автокрадії
Випуск новин
00:08, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Донька відомих акторів стала зіркою модного показу

00:25, сьогодні 289 Читать новость на русском
Лілі-Роуз
Лілі-Роуз / Cosmopolitan

У Парижі триває Тиждень високої моди. Однією з найбільш обговорюваних подій став показ нової кутюрної колекції Chanel.

Про це повідомляє Cosmopolitan.

Креативний директор легендарного Будинку моди Карл Лагерфельд влаштував незабутнє шоу за участю своїх улюблениць-моделей.

Так, зіркою показу стала 17-річна донька голлівудського актора Джонні Деппа і французької актриси Ванесси Параді Лілі-Роуз. Юна модель викликала справжній фурор в пишній ніжно-рожевій сукні з рюшами на рукавах і подолом.

Маестро вийшов до гостей шоу в кінці показу. Компанію йому склала саме Лілі-Роуз.

До слова, ось уже другий рік поспіль Лілі-Роуз надихає кутюр'є: актриса і модель стала обличчям рекламної кампанії окулярів Chanel, а пізніше з'явилася і на подіумах показів модного Дому.

Читайте також: Дочка Джоні Деппа стала зіркою Chanel: з'явились фото та відео

Серед гостей показу помітили і Ванессу Параді. Актриса не змогла пропустити таку важливу подію в житті доньки.

А ось знаменитого батька, Джонні Деппа, не було. Актор не любить відвідувати модні заходи. Якось він зізнався, що засмучується, коли бачить свою доньку в вечірніх сукнях і з макіяжем.

Мене це турбує. Адже вона дуже красива дівчинка, але все відбувається занадто швидко,
– сказав він.

Теги: LifeStyle мода Франція Джонні Депп
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
4 сезон
25 січня, 22:33 4 сезон "Шерлока": грандіозний провал грандіозного серіалу
454
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
ТОП-новини: Гройсман грубо поговорив з міністром, Росія
25 січня, 22:01 ТОП-новини: Гройсман грубо поговорив з міністром, Росія "нарощує м’язи", Опоблок розпадається
1244
Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
25 січня, 21:00 Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
Анна Косинська 2148
Легалізувати все:
25 січня, 20:01 Легалізувати все: "Конопляні джмелі" великі та не дуже
Яніна Ткачук 1 1327
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук