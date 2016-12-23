Допінг-скандал з російськими спортсменами: МОК відкрив провадження щодо 28 атлетів

Міжнародний олімпійський комітет відкрив дисциплінарні провадження щодо 28 російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді-2014 в Сочі. У комітеті підозрюють їх у маніпуляціях з допінг-пробами.

Про це у п'ятницю вранці повідомили у прес-службі Міжнародного олімпійського комітету.

У заяві наголошується, що комісія на чолі з професором Річардом Маклареном розслідувала 95 допінг-проб російських атлетів, які їй надав МОК.

"Було виявлено 28 спортсменів з ознаками маніпуляцій проб. Тепер вони були відправлені назад в антидопінгову лабораторію в Лозанні, вже почався повторний аналіз цих проб", – відзначили в комітеті.

У МОК наголосили – на даний момент вони не можуть стверджувати, що проби спортсменів є позитивними (тобто що спортсмени справді вживали заборонені препарати), однак маніпулювання (зокрема, відкриття чи підміна проб) "може бути порушенням антидопінгових правил та закінчитись санкціями".

У повідомленні комітету підкреслюється, що МОК наразі не може дати більш детальну інформацію (зокрема, імена спортсменів, – "24") "з юридичних причин", однак має намір зробити це в "установленому порядку".

Нагадаємо, після опублікування другої частини доповіді незалежної комісії на чолі з професором Маклареном Росія позбулася Чемпіонату світу з бобслею і скелетону, етапу Кубка світу з біатлону та чемпіонату світу з біатлону серед юнаків, а також етапу Кубка світу з ковзанярського спорту.



Крім цього, збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати з міжнародних змагань і не допустити до чемпіонату світу, який стартує у фінському Лахті 22 лютого.