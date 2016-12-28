Допис осиротілого собаки Кері Фішер розчулив соцмережі

Маленький бульдог акторки Керрі Фішер на кличку Гері став зіркою соцмереж.

Про це повідомляє Washington Post.

Having a lil afternoon tea at the Ritz with my mom and friends ? #garyfisher #garyinlondon2016 #garyattheritz #ritzcarlton A photo posted by Gary Fisher (@garyfisher) on Jul 12, 2016 at 12:41pm PDT

Останні кілька років акторка була нерозлучною зі своїм чотирилапим другом. Гері був поруч із акторкою у день інфаркту. Дочка Фішенр Біллі Лурд, яка стала новим опікуном собаки, привезла чотирилапого і до лікарні.

Собака має свої аканти у соцмережах. У день, коли Фішер померла в аканті собаки з’явився сумний твіт.

Я все одно чекатиму на тебе…,

– підписане фото у твіті.

I'll still be waiting for you....... pic.twitter.com/ef461OcqKJ — Carrie Fisher's Dog (@Gary_TheDog) 27 грудня 2016 р.

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Нагадаємо, акторка Керрі Фішер пішла з життя у віці 60 років у Лос-Анджелесі. Як повідомляють іноземні ЗМІ, в акторки стався серцевий напад, коли вона летіла з Лондона до Лос-Анджелеса, відтак її довелося госпіталізувати.