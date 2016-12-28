Допис осиротілого собаки Кері Фішер розчулив соцмережі

Маленький бульдог акторки Керрі Фішер на кличку Гері став зіркою соцмереж.
Про це повідомляє Washington Post.
Останні кілька років акторка була нерозлучною зі своїм чотирилапим другом. Гері був поруч із акторкою у день інфаркту. Дочка Фішенр Біллі Лурд, яка стала новим опікуном собаки, привезла чотирилапого і до лікарні.
Собака має свої аканти у соцмережах. У день, коли Фішер померла в аканті собаки з’явився сумний твіт.
Я все одно чекатиму на тебе…,
– підписане фото у твіті.
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Нагадаємо, акторка Керрі Фішер пішла з життя у віці 60 років у Лос-Анджелесі. Як повідомляють іноземні ЗМІ, в акторки стався серцевий напад, коли вона летіла з Лондона до Лос-Анджелеса, відтак її довелося госпіталізувати.
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